رياح وشديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود طقس الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وتوقعت "الهيئة"، أن يشهد طقس الـ6 أيام القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وقالت إن طقس الـ6 أيام القادمة يتأثر برياح معتدلة تنشط أحيانًا، على كافة الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.