حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تُحذر: الحرارة تصل لـ44 درجة ورياح بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة اليوم، وذلك وفقا لما رصدته الهيئة من درجات حرارة متوقعة في كافة محافظات الجمهورية.

وقالت "الأرصاد"، إنه من المتوقع أت يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس اليوم الأحد يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على كافة الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 38 مئوية.

- السواحل الشمالية: 36 مئوية.

- جنوب سيناء: 42 مئوية.

- شمال الصعيد: 42 مئوية.

- جنوب الصعيد: 44 مئوية.