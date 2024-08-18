بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن قطع المياه وضعف ضغوطاتها ببعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام؛ وذلك لتنفيذ الصيانة الطارئة لمحطة المحولات المغذية.

وقالت "الجيزة"، بحسب بيانها، السبت، أن سبب قطت المياه يعود إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستنفذ أعمال الصيانة الطارئة والضرورية بمحطة محولات دهشور المغذية لرافع المياه العكرة المسئول عن مد محطات تنقيه مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر.

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أوضحت بأن الأمر سوف يؤثر علي انتظام ضخ المياه وضعف الضغوطات بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى انقطاعها بالأدوار العليا بالمناطق المرتفعة، واحتمالية تأثر الخدمة ببعض المناطق بقطاع حدائق الاهرام، وذلك غدًا الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 بدءا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا.

وتابعت محافظة الجيزة: شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة الشرب؛ للتحرك بالمناطق المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالارقام التالية

١٥١٠٠ – ٠١١٥٠٣٣٥٦٥٨ – ١٢٥ ..