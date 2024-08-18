بطريرك القدس: الظروف متوفرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتفادي امتداد رقعة الحرب لتشمل لبنان

أشار بطريرك القدس للاتين، بييرباتيستا بيتسابالا الى انه "يعتقد بأن الظروف مواتية الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا: "في هذه اللحظة تتوفر أفضل الظروف للتوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك بالطبع من سيحاول تعطيل ذلك".

وفي حديث لموقع "فاتيكان نيوز " أوضح بيتسابلا "رغم وجود عوائق، فإن الظروف تتوفر الآن من أجل إنهاء هذه المرحلة من الحرب، وبالتالي تفادي التصعيد المحتمل وتوسع النزاع من خلال تدخل إيراني مباشر وامتداد رقعة الحرب لتشمل لبنان أيضا".

ودعا بيتسابالا، الولايات المتحدة لبذل جهود كبيرة لوقف إطلاق النار. والمسؤولية لا تقع على عاتق الوسطاء فقط لتحقيق هذا الهدف.

وردا على سؤال عما إذا كان وقف إطلاق في غزة سيحول دون هجوم إيراني ضد إسرائيل، دعا بيتسابالا، إلى "تفادي إيهام الذات، فالحرب لم تنته بعد، وهو ما نراه بوضوح في غزة، حيث يتواصل القصف وتستمر المأساة تحت أنظار الجميع".

كما أفاد بطريرك القدس للاتين بأنه "من الطبيعي أن يدور الحديث كثيرا عن غزة إلا أن هناك أوضاعا خطيرة جدا في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية أيضا".

ولفت إلى أن الصراعات المتواصلة بين المستوطنين والفلسطينيين، بل وحتى وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، يجعل حياة الفلسطينيين "أكثر تعقيدا وصعوبة بشكل متزايد".

وحذر من خطر انفجار للوضع، داعيا لـ "العمل بشكل كبير من أجل وقف إطلاق النار في غزة ثم لاستعادة النظام والأمن والحياة الطبيعية قدر الإمكان في الضفة الغربية بأسرها".