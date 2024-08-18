وسائل اعلام اسرائيلية: الاشتباه بطائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تقوم بتصوير منزل نتانياهو في قيسارية

افادت وسائل اعلام اسرائيلية، بأنه تم رصد طائرة بدون طيار بواسطة رادار سفينة صواريخ تابعة للبحرية الاسرائيلية كانت متمركزة أمام البحر في قيسارية، مشيرة الى انه " التفسير كان بأنها طائرة تصوير بدون طيار أطلقها حزب الله بهدف تصوير منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يقع بالقرب من الشاطئ".

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، تم رصد الطائرة بواسطة الرادار الفولاذي، لكن لم يتم رصد أي إشارة لها في أنظمة التحكم الأخرى. وبعد التنبيه، أُرسلت طائرات مقاتلة إلى المنطقة، لكنها لم تتمكن أيضًا من تحديد موقع الطائرة بدون طيار. بعد ذلك، يقول الجيش الإسرائيلي إنه على الأرجح إنذار كاذب وأن أنظمة الرادار تعطي تنبيهات في بعض الأحيان حتى عندما يتعلق الأمر بسرب من الطيور أو عوامل أخرى.

ولفتت وسائل الاعلام الى ان "الجيش والقوات الجوية لا يستبعدان تماما احتمال أن تكون طائرة بدون طيار صغيرة تم إطلاقها من لبنان"، مشيرة الى أن نتانياهو لم يكن في المجمع في ذلك الوقت.