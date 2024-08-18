وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون عن عمر ناهز 88 سنة

توفي النجم السينمائي الفرنسي ألان ديلون عن عمر ناهز 88 عاما، على ما أفاد أبناؤه الثلاثة وكالة فرانس برس. واكد الأبناء في بيان مشترك "إنّ ألان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه". لمزيد من التفاصيل انقرهنا

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