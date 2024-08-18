حاكم روستوف: حطام طائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في مستودع صناعيّ

اشار حاكم منطقة روستوف، الى أن "دُمّر حطام طائرة مسيرة أوكرانية، تسبب في اندلاع حريق، في وقود الديزل، في مستودع صناعي في روستوف".

وقال حاكم المنطقة فاسيلي جولوبيف، "استُدعيت وحدات الإطفاء، لإخماد الحريق".

وأوضحت قناة "بازا" المقربة من أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أنّ مستودعًا للنفط تعرّض لأضرار، في روستوف.