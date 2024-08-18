اعلنت وزارة الدفاع الروسية، "تدمير 6 مسيرات أوكرانية حاولت شن هجوم على أهداف داخل الأراضي الروسية الليلة الماضية وفجر اليوم".

وعلى الصعيد الاخر، اعلنت السلطات الأوكرانية أنها "أحبطت هجوما يستهدف كييف شنّته روسيا باستخدام صواريخ بالستية، من دون أن تشير الى وقوع إصابات أو أضرار".

وذكرت الإدارة المدنية للعاصمة الأوكرانية، "في وقت مبكر صباحا، قرابة الساعة 05,00 (02,00 ت غ)، استخدم العدو أسلحة بالستية لشنّ هجوم بالصواريخ على كييف".

وأضافت أنه "من المرجح" أن تكون هذه الأسلحة "صواريخ كورية شمالية من طراز كاي أن-23"، مشيرا الى أنه تمّ اعتراض الصواريخ لدى اقترابها من العاصمة والحؤول دون بلوغها أهدافها.