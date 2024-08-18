واللا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي: تدمير لواء رفح سيحسن ظروف المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى

نقل موقع "واللا" الاسرائيلي عن تقديرات للجيش الإسرائيلي، تأكيدها أن "تدمير لواء رفح في حماس سيحسن ظروف المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى". واكد موقع واللا، أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وجه خلال اليومين الماضيين بتكثيف العمليات العسكرية في رفح، مشيرا الى ان "مقاتلي لواء رفح يستخدمون الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة في مهاجمة القوات الإسرائيلية".

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