الجالية الفلسطينية بمدينة بريمن الألمانية نظّمت مسيرة سيارات تنديدا باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين مسيرة سيارات حاشدة، ندد المشاركون فيها باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك في المسيرة أكثر من 350 سيارة، أغلقت جميع مداخل مدينة بريمن، رُفعت عليها الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع المحاصر.

واوضح رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، سامر بلال أصلان، أن "هذه المسيرة الحاشدة جاءت للتضامن مع أهلنا في غزة وأننا معهم وليسوا وحدهم"، مطالبا "بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار".

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الاول 2023، ما أسفر عن مقتل 40074 فلسطينيا وإصابة 92537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.