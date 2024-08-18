سلاح الجو الأوكراني: أسقطنا 8 مسيرات و5 صواريخ روسية الليلة الماضية

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أحبطت هجوما يستهدف كييف شنّته روسيا باستخدام صواريخ بالستية، من دون أن تشير الى وقوع إصابات أو أضرار.

واكد سلاح الجو الأوكراني، في بيان انه "أسقطنا 8 مسيرات و5 صواريخ روسية الليلة الماضية".

ولفتت الإدارة المدنية للعاصمة الأوكرانية الى ان "الجيش الروسي استخدم أسلحة بالستية لشنّ هجوم بالصواريخ على كييف".

وأضافت أنه "من المرجح" أن تكون هذه الأسلحة "صواريخ كورية شمالية من طراز كاي أن-23"، مشيرة الى أنه تمّ اعتراض الصواريخ لدى اقترابها من العاصمة والحؤول دون بلوغها أهدافها.

وأشارت سلطات كييف الى أنه تزامنا مع الهجوم الصاروخي، أطلقت موسكو طائرات مسيّرة نحو المدينة "دمّرتها" جميعها الدفاعات الجوية خارج العاصمة.