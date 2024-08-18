استقبل راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس وزيري الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن بحضور الأرشمندريت بورفيريوس إبراهيم والأب ديونيسيوس الأشقر والشماسين أرسانيوس كوسا وسلوان الخوري وقد اطلع المتروبوليت الصوري من الوزيرين على مشاريع الوزارتين في مساعدة المزارعين والصناعيين في هذه الظروف لأجل تحسين الإنتاج وتطويره وحاليا تحسين الامكانيات الانمائية على الصعيدين الزراعي والصناعي.

كانت هذه تفاصيل خبر الصوري التقى بوشكيان والحاج حسن واطلع منهما على مشاريع الوزارتين في مساعدة المزارعين والصناعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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