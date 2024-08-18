استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل في جباليا وخان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء و 19 جريحاً في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب ستة بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أبراج مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال المدينة.

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