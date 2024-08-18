قوات الاحتلال تعلن عن استمرار العمليات العسكرية في خان يونس ودير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات الفرقة 98 تواصل تعميق العملية العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة ، وذكر بيان الجيش أن العملية تستهدف "تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وتقويض قدراتها العسكرية"، مضيفاً أن القوات تواصل تقدمها في عدة محاور ضمن الخطة الموضوعة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تعمل على "استهداف مواقع إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة التابعة للفصائل المسلحة"، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار "الرد على استمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية."

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة شديدة من قبل المقاتلين الفلسطينيين، ما يستدعي تكثيف العمليات الجوية والمدفعية لدعم القوات البرية في المنطقة.

يذكر أن العملية العسكرية في خان يونس ودير البلح تأتي وسط تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تشهد مناطق مختلفة من القطاع غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل الجيش الإسرائيلي.

21 شهيداً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية، اليوم، أن 21 فلسطينياً استشهدوا جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الفجر.

وذكرت المصادر أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق سكنية في مختلف أنحاء القطاع، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات التي وصفت بعضها بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن الطواقم الطبية والإسعافية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع الاستهداف نظراً لاستمرار الغارات، مما يعوق عمليات الإنقاذ والإسعاف، ويزيد من احتمالية ارتفاع عدد الضحايا.

وتأتي هذه الغارات في إطار تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية مكثفة على القطاع، في حين ترد الفصائل بإطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

مقاتلو لواء رفح يستخدمون الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة في مهاجمة القوات الإسرائيلية

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن مقاتلي لواء رفح التابع لحركة حماس يستخدمون تكتيكات متطورة لمهاجمة القوات الإسرائيلية، تشمل الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة.

وذكرت التقارير أن مقاتلي لواء رفح قد كثفوا استخدام الصواريخ المضادة للدروع بشكل خاص في استهداف المركبات العسكرية الإسرائيلية، مما تسبب في خسائر مادية وعطّل تقدم القوات في بعض المناطق.

كما أشارت المصادر إلى أن مقاتلي حماس يعتمدون بشكل كبير على العبوات الناسفة المزروعة على الطرق وفي المباني، مما يعقّد حركة القوات الإسرائيلية ويزيد من المخاطر التي تواجهها خلال العمليات في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المكثفة في منطقة رفح، بهدف تدمير البنية التحتية لحماس وتقويض قدراتها القتالية. ومع ذلك، تؤكد التقارير أن المقاومة الفلسطينية تواصل التمسك بمواقعها وتوجيه ضربات نوعية باستخدام أسلحة فعالة، مما يطيل أمد المواجهات ويزيد من تعقيد الوضع على الأرض.

ويعكس هذا التصعيد المستمر مدى التحدي الذي تواجهه القوات الإسرائيلية في التعامل مع تكتيكات حماس المتقدمة، في ظل محاولات الجيش الإسرائيلي لتحييد هذه التهديدات وتعزيز مكاسبه الميدانية