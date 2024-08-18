الأونروا تدعو لهدنة 7 أيام في غزة للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، ، إلى هدنة إنسانية في غزة لدواعي إنسانية، قائلة: "إننا في الأونروا، ننضم إلى الدعوة لهدنة إنسانية في القطاع لمدة سبعة أيام".
وطالبت بـ"الهدنة للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث ستقدم فرقنا الطبية، بالتعاون مع شركائنا، اللقاحات للأطفال دون سن العاشرة في مراكز الصحة التابعة للمنظمة، ومن خلال فرقنا الصحية المتنقلة، سنفعل كل ما هو ضروري للحد من انتشار شلل الأطفال والأمراض المعدية الأخرى".
وأوضحت الأونروا، أن أوامر الإخلاء شملت النزوح إلى مناطق في قطاع غزة زعم الجيش الإسرائيلي أنها منطقة إنسانية، مضيفة: "الخوف انتشر مرة أخرى بين العائلات الفلسطينية بقطاع غزة عقب أوامر الجيش الإسرائيلي إخلاء بعض المناطق في المواصي".
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