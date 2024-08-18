قائد القوات الجوية الأوكرانية اعلن قصف جسر ثان في منطقة كورسك الروسية

اعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية "قصف جسر ثان في منطقة كورسك الروسية". وذكر قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، أن "جسر آخر يتم تدميره. تواصل طائرات سلاح الجو حرمان العدو من قدراته اللوجستية عبر ضربات جوية دقيقة".

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