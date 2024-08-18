افادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "المفاوضات تتقدم خطوة ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري نقاشا قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: المفاوضات تتقدم خطوة ونتانياهو يجري نقاشا قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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