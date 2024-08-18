قوى الأمن: توقيف شخص بعين الرمانة استهدف كنيسة سيّدة السّاحل للروم الملكيين الكاثوليك بجلّ الدّيب وسرق من داخلها صلبان ذهبية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان انه "بتاريخ 11-8-2024، دخل شخصٌ مجهول الهويّة، بواسطة الكسر والخلع، إلى مكتب إدارة كنيسة سيّدة السّاحل للروم الملكيين الكاثوليك في جلّ الدّيب، وسرق من داخلها سبعة "صلبان ذهبية" تُقدّر قيمتها بـسبعة آلاف دولار أميركيّ.

ولفتت الى انه "أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بالاستقصاءات اللازمة لتحديد الفاعل وتوقيفه.وبنتيجة المُتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ص. (من مواليد عام 1973، لبناني) وهو مطلوب بموجب أكثر من /100/ مذكّرة قضائيّة بجرائم سرقة وسلب، مخدرات، وانتحال صفة.

واوضحت انه "بتاريخ 15-8-2024، ومن خلال المتابعة والرّصد، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة عين الرمانة، وضبطت الفان المستخدم في عمليّة السّرقة.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الكنيسة بواسطة الكسر والخلع، إضافةً إلى تنفيذ عمليّات سرقة متعدّدة من منطقتَي السبتيّة، وجسر الباشا، أبرزها كنيسة السبتيّة، ومدرسة الآشورية، وبناية كاريتاس، وأنّه كان يدخل الى مواقع السّرقة بحجّة بيع مواد للتنظيف، ثم ينفذ عمليات السّرقة. كما اعترف أنه كان يبيع المسروقات في محلّة صبرا، ويستحصل بثمنها على المخدّرات، واجري المقتضى القانوني بحقّه، ولا يزال التّحقيق جاريًاـ بإشراف القضاء المختص.

واكدت انه "ناءً على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، التّوجّه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات، الكائن في ثكنة المقر العام لقوى الامن الداخلي- الأشرفيّة، أو الاتصال على الرقم ۱۷۸۸، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".