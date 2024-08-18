الزين: سلمنا 5 مليون ليتر من النفط إلى معمل الزهراني على سبيل الإعارة واعادة التشغيل سيطال المرافق الحيوية فقط

أكد مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، في تصريح له أن "الضخ بدأ عند الثالثة فجرا ، بتسليم 5 مليون ليتر من النفط، من المنشآت إلى معمل كهرباء الزهراني على سبيل الإعارة ، عبر خط الجر الذي يربطهما ".

ولفت الى انه "بعد إتمام كافة الملفات اداريا وفنيا وقانونيا ، متوقعا بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان اليوم ، وصدور قرار وبيان عن موعد إعادة تشغيل المعمل ، الذي لن يطال بالتغذية مبدئيا الا المرافق الحيوية"، مشيرا الى ان "القرار اتخذ بعد مجموعة اتصالات امتدت حتى الفجر".