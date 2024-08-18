النشرة: مسيرة إسرائيلية استهدفت احد المنازل في بلدة شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت احد المنازل في بلدة شبعا". وفي التفاصيل، أدت الغارة الى تدهور بيك اب أثناء مروره من جانب المنزل المستهدف في بلدة شبعا ، واصيب السائف بجروح طفيفة.

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