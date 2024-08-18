إعلام عبرى: نتنياهو يجري نقاشات تمهيداً لمغادرة الخليج 365 الإسرائيلي للقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المفاوضات بين الأطراف المعنية قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة ، وكشفت مصادر القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري نقاشات حاسمة في هذا السياق، في إطار التحضيرات الجارية لمغادرة الخليج 365 الإسرائيلي إلى القاهرة.

وفي التفاصيل، ذكرت القناة أن الخليج 365 الإسرائيلي، الذي يتضمن ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والأمنية، من المتوقع أن يغادر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. يهدف الخليج 365 إلى استكمال المفاوضات مع الأطراف الأخرى في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمحادثات التي أجراها المسؤولون الإسرائيليون، والتي أسفرت عن تحقيق بعض التقدم في النقاط العالقة. كما تسعى إسرائيل إلى الاستفادة من الوساطة المصرية في دفع عملية التفاوض قدماً.

وأضافت القناة أن نجاح هذه المفاوضات قد يلعب دوراً مهماً في تحقيق استقرار في المنطقة وتخفيف التوترات المستمرة.

الجيش الإسرائيلي: سقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل دون تسجيل إصابات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل، شمالي إسرائيل. وأوضح البيان العسكري أن الصواريخ سقطت في أراض غير مأهولة، مما حال دون وقوع أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وأشار الجيش إلى أن الصواريخ أُطلقت من المناطق الحدودية المجاورة، وأنه تم تفعيل نظام القبة الحديدية لاعتراض أي صواريخ قد تشكل تهديداً. وقد شرع الجيش في إجراء تحقيقات لتحديد مصدر الصواريخ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

حزب الله: قصفنا موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله عن تنفيذ عملية قصف استهدفت موقع المرج باستخدام الأسلحة الصاروخية، وأكد في بيانه أن الهجوم أسفر عن إصابة مباشرة في الموقع المستهدف. وأوضح الحزب أن القصف جاء رداً على ما وصفه بـ"الاعتداءات المستمرة" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي في إطار "الرد على التصعيد العسكري الإسرائيلي" و"العدوان المتكرر على الأراضي اللبنانية"، مضيفاً أن الهجوم يأتي كجزء من "الجهود المستمرة لمواجهة التهديدات وتعزيز قدرة المقاومة على الدفاع عن الأرض والشعب."

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو الإصابات التي خلفها الهجوم، في وقت لم يتوافر فيه رد رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن الهجوم.