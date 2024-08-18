دبلوماسي بريطاني يستقيل احتجاجًا على بيع الأسلحة لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - استقال الدبلوماسي مارك سميث من وزارة الخارجية البريطانية، مُعربًا عن احتجاجه الشديد على سياسة بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، واصفًا ذلك بأنه تواطؤ مع الجرائم التي تُرتكب في غزة. وجاءت الاستقالة في رسالة وجهها سميث إلى وزارة الخارجية، حيث أكد فيها أن سياسة الحكومة البريطانية في هذا الصدد غير مبررة.

في تفاصيل الاستقالة، قال مارك سميث: "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب ونوايا واضحة لارتكاب إبادة جماعية." وأشار سميث إلى أن استمرارية هذه المبيعات تمثل دعمًا غير مقبول لسياسات تنتهك حقوق الإنسان وتفاقم الأوضاع في غزة.

تأتي هذه الاستقالة في وقت تتعرض فيه المملكة المتحدة لانتقادات واسعة بسبب موقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصةً فيما يتعلق بالدعم العسكري لإسرائيل. وقد أثارت تصريحات سميث ردود فعل متباينة، حيث يراها البعض خطوة شجاعة في مواجهة سياسة الحكومة، بينما يرى آخرون أنها تعكس تباينًا في الآراء داخل وزارة الخارجية البريطانية.

من المتوقع أن تثير استقالة سميث مزيدًا من النقاشات حول سياسة المملكة المتحدة تجاه الصراع في الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على علاقاتها الدولية وسمعتها في مجال حقوق الإنسان.

اعلام عبرى: المفاوضات تتقدم ونتنياهو يجري نقاشات تمهيداً لمغادرة الخليج 365 الإسرائيلي للقاهرة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المفاوضات بين الأطراف المعنية قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وكشفت مصادر القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري نقاشات حاسمة في هذا السياق، في إطار التحضيرات الجارية لمغادرة الخليج 365 الإسرائيلي إلى القاهرة.

وفي التفاصيل، ذكرت القناة أن الخليج 365 الإسرائيلي، الذي يتضمن ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والأمنية، من المتوقع أن يغادر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. يهدف الخليج 365 إلى استكمال المفاوضات مع الأطراف الأخرى في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمحادثات التي أجراها المسؤولون الإسرائيليون، والتي أسفرت عن تحقيق بعض التقدم في النقاط العالقة. كما تسعى إسرائيل إلى الاستفادة من الوساطة المصرية في دفع عملية التفاوض قدماً.

وأضافت القناة أن نجاح هذه المفاوضات قد يلعب دوراً مهماً في تحقيق استقرار في المنطقة وتخفيف التوترات المستمرة.

الجيش الإسرائيلي: سقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل دون تسجيل إصابات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل، شمالي إسرائيل. وأوضح البيان العسكري أن الصواريخ سقطت في أراض غير مأهولة، مما حال دون وقوع أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وأشار الجيش إلى أن الصواريخ أُطلقت من المناطق الحدودية المجاورة، وأنه تم تفعيل نظام القبة الحديدية لاعتراض أي صواريخ قد تشكل تهديداً. وقد شرع الجيش في إجراء تحقيقات لتحديد مصدر الصواريخ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.