حزب الله: قصفنا موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله عن تنفيذ عملية قصف استهدفت موقع المرج باستخدام الأسلحة الصاروخية، وأكد في بيانه أن الهجوم أسفر عن إصابة مباشرة في الموقع المستهدف، وأوضح الحزب أن القصف جاء ردًا على ما وصفه بـ"الاعتداءات المستمرة" من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي في إطار "الرد على التصعيد العسكري الإسرائيلي" و"العدوان المتكرر على الأراضي اللبنانية"، مضيفاً أن الهجوم يأتي كجزء من "الجهود المستمرة لمواجهة التهديدات وتعزيز قدرة المقاومة على الدفاع عن الأرض والشعب".

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو الإصابات التي خلفها الهجوم، في وقت لم يتوافر فيه رد رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن الهجوم.

الفرقة 162 التابعه لجيش الاحتلال تواصل العمل في منطقة رفح فوق الأرض وتحتها

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات الفرقة 162 تواصل عملها المكثف في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تشمل عملياتها كلًا من الأنشطة البرية والعمليات تحت الأرض. وأكدت المصادر أن القوات تعمل على تنفيذ عمليات هجومية تهدف إلى "تدمير البنية التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية وتعزيز الأمن في المنطقة الحدودية".

وأوضح البيان أن العمل فوق الأرض يتضمن توغلات برية وتطهير مناطق استراتيجية من خلال تنفيذ عمليات تفتيش وتفكيك للعبوات الناسفة، بينما تركز الأنشطة تحت الأرض على تدمير الأنفاق التي تستخدمها الفصائل المسلحة لنقل الأسلحة والتموين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية في رفح تجرى بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي لتوفير الدعم اللازم للقوات البرية وتدمير أهداف محددة. وأضاف البيان أن القوات تواجه مقاومة عنيفة من قبل المقاتلين الفلسطينيين، مما يستدعي استمرار العمليات لتأمين المنطقة وتعزيز السيطرة عليها.

كما شدد الجيش على أن العملية تأتي في إطار "الرد على الهجمات الصاروخية المستمرة من قطاع غزة"، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو "تأمين الحدود الجنوبية لإسرائيل وضمان عدم قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذ هجمات عبر الأنفاق".

الجيش الاحتلال: قوات الفرقة 98 تواصل العملية العسكرية في خان يونس ودير البلح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات الفرقة 98 تواصل تعميق العملية العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة. وذكر بيان الجيش أن العملية تستهدف "تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وتقويض قدراتها العسكرية"، مضيفاً أن القوات تواصل تقدمها في عدة محاور ضمن الخطة الموضوعة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تعمل على "استهداف مواقع إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة التابعة للفصائل المسلحة"، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار "الرد على استمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة شديدة من قبل المقاتلين الفلسطينيين، ما يستدعي تكثيف العمليات الجوية والمدفعية لدعم القوات البرية في المنطقة.

يذكر أن العملية العسكرية في خان يونس ودير البلح تأتي وسط تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تشهد مناطق مختلفة من القطاع غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا من الجيش الإسرائيلي.