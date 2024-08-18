انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في مصيف جمصة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انتشلت فرق الإنقاذ بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بعد نزوله للاستحمام.

وتلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور مركز شرطة جمصة، بتمكن فرق الإنقاذ من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا، ونقله إلى المستشفى.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعى "عبدالله صابر أحمد 19 عاما"، حيث لقي مصرعه غرقا أثناء تواجده داخل مياه مصيف جمصه .

جرى انتشال الجثمان ونقله مستشفى جمصة المركزي، ووضعه بثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.