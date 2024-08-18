"التعليم" تحسم الجدل بشأن حضور الأمهات 3 أيام بالمدارس الابتدائية بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن حضور الأمهات مع الطلاب بالمرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة في العام الدراسي الجديد 2024/2025؛ لمعرفة مستواهم الدراسي غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، ولم يصدر أي قرار بحضور الأم مع الطالب بالمرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة، وهذه شائعات.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحًا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات يوم 21 سبتمبر المقبل، وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلَين الدراسيَّين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.