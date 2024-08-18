محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه بتعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2323 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 نحو 2987 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3485 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3983 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2508 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 2.08%، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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