إعلام وحاسبات وفنون جميلة.. كليات شاغرة بالمرحلة الثانية علمي رياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري ومحمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للكليات ضمن هذه المرحلة.

كما أعلنت الوزارة، عن الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية رياضة.

وتوجد أماكن شاغرة شعبة علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون الجميلة، وبعض الكليات الأخرى التي تقبل من شعب مختلفة في الشعب العلمية مثل الإعلام والألسن والآثار والاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي سياق متصل، يبدأ الثلاثاء المقبل 20 أغسطس تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

ويكون التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، من هنا، https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، على النحو التالي:

- الحد اﻷدنى للشعب العلمية: (265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63% - عدد الطلاب 286088).

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية: (230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09% - عدد الطلاب 66969).

ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية نحو 353057 طالبا وطالبة في الشعب الثلاث.