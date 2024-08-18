لوكاشينكو يؤكد أن قوات بيلاروسيا انتشرت على طول الحدود مع أوكرانيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في تصريح له إن "القوات البيلاروسية انتشرت على طول الحدود مع أوكرانيا".

وكان لوكاشينكو أعلن في شباط الماضي اعتقال "مخربين" على حدود بلاده مع أوكرانيا خلال محاولتهم نقل متفجرات إلى داخل الأراضي الروسية والبيلاروسية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث تحدث مرتين إلى 3 أسبوعيا.

وفي حزيران، أكد حرس الحدود البيلاروسي أنه أحبط محاولة انتهاك للمجال الجوي للبلاد بواسطة طائرة أوكرانية رباعية المروحيات، وقال إنه عثر على ملفات فيديو على "بطاقة ذاكرة للطائرة" أظهر تحليلها أنها كانت تقوم بمهام تجسس واستطلاع.

وطالبت مينسك في نداء إلى مجلس الأمن الدولي في الـ13 من آب الجاري "بضرورة وقف أوكرانيا للأعمال الاستفزازية التي تشكل تهديدًا بجرّ بيلاروسيا إلى صراع مسلح وانتشاره إلى دول أخرى في المنطقة".