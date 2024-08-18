كوهين: لن نغادر غزة حتى يتم إطلاق سراح آخر الاسرى

اكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اننا "لن نغادر غزة حتى يتم إطلاق سراح آخر الاسرى"، لافتا الى أن "ستكون لنا سيطرة أمنية على قطاع غزة وقدرة على الدخول في أي وقت وتنفيذ عمليات". واعتبر أنه "يجب أن يبقى محور فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية".

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