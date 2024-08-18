اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40099 قتيلا و92609 مصابين منذ 7 تشرين الاول الماضي"، مشيرة الى أن "الاحتلال ارتكب مجزرتين وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيدا و72 مصابا خلال 24 ساعة".
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الاول 2023. ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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