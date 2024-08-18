إمام النبطية: مجزرة الكفور في أجواءِ المفاوضات الجارية دليل على أن حكومة العدوّ لا يعنيها إنهاء حربِ الإبادة

دان إمام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق المجزرة التي وقعت بالأمس في منطقة(الكفور _تول) في النبطية.
وتابع :" تأتي مجزرة "تول" الأخيرة، التي أودت بحياة عشرةٍ من المواطنين السوريين وامرأةً لبنانية مع طفليها، لتؤكّد للعالَم هويّة هذا الكيانِ الشاذ ونزعتهِ الدمويّة المتعطشةِ دوماً للقتلِ والتدمير".
وأضاف: " وما توقيتها في أجواءِ المفاوضات الجارية إلا دليلٌ على أن حكومة العدوّ لا يعنيها إنهاء حربِ الإبادة التي تواصلها بحقّ الشعب الفلسطيني."
وختم بالقول: " إن هذه المجزرة وأعمال العربدة المسلّحة التي تمارسها (إسرائيل) بحقّ شعبنا في الجنوب والداخل اللبناني لن يزيدهُ إلا تماسكاً وتلاحماً بين أبنائه والتفافاً حول مقاومتهِ وتشبّثاً بتعاليم دينهِ وقيمهِ الإنسانية في مواجهة الظلم وكرامةِ الحياة."
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