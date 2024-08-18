افاد مراسل "النشرة" في الجنوب سقوط اصابات بين افراد القوة الغانية العاملة في قوات اليونيفيل نتيجة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الضهيرة جنوبي لبنان. ووقعت الغارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وطيرحرفا حيث صودف اثناء حصول الغارة مرور سيارة جيب تابعة لقوات اليونيفل ( الكتيبة الغانية ) وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط اصابات بين افراد القوة الغانية العاملة في قوات اليونيفيل نتيجة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.