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باكستان تبحث عن 3 متسلقي جبال روس مفقودين.. ماذا حدث؟

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د ب أ- إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل السلطات الباكستانية عمليات البحث اليوم الأحد لإنقاذ ثلاثة متسلقي جبال روس، فقدوا في جبل "جاشربروم 4" وهو سابع عشر أعلى جبل على وجه الأرض.
وكان فريق مكون من خمسة متسلقي جبال روس، بقيادة سيرجي نيلوف، الذي نجا من حادث مأسوي وقع الصيف الماضي، في مهمة لانتشال جثة متسلق الجبال، دميتري جولوفشينكو، في الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 7925 مترا، وتوفي جولوفشينكو، خلال التسلق مع نيلوف.

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وكان جولوفشينكو ونيلوف، قد فازا بجائزتي "بيوليت" الذهبية معا، بسبب صعودهما الجرئ للقمم الخطيرة في السابق.

متسلقو الجبال

وواجه الفريق الروسي حدثا كارثيا، خلال صعوده، وأمس السبت، بدأ الجيش الباكستاني عملية إنقاذ وأجلى بشكل ناجح اثنين من متسلقي الجبال ونقلهما إلى منطقة سكاردو للعلاج الطبي.
وقال كرار حيدري، المتحدث باسم نادي الألب، الذي تديره الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية إن "مروحيات الجيش ستبدأ جهود إنقاذ أخرى لتحديد موقع متسلقي الجبال الثلاثة المفقودين، من بينهم نيلوف".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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