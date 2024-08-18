الإعصار “إرنستو” يتراجع إلى عاصفة ويبتعد عن جزر برمودا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت شدة الإعصار “إرنستو” وتحولت إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جزر برمودا وابتعد عنها أمس، ليواصل مساره نحو شرق كندا.

وحذّر مركز الأعاصير الأمريكي من احتمال اشتداد العاصفة اليوم وأن يستعيد “إرنستو” وضعه كإعصار.

وفي جزر برمودا، وصل الإعصار إلى اليابسة السبت الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، وتسببت هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح عاتية في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من الأرخبيل البريطاني الواقع قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في برمودا أمس “أنه بينما يتجه إرنستو نحو الشمال الشرقي، ستستمر الأمطار في الهطول في غرب الجزيرة”، على أن يقترب من نيوفاوندلاند في شرق كندا ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

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