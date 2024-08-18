الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص "الذين يروجون لمعتقدات ضارة وبغيضة" و"بدء" نهج جديد لمكافحة التطرف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن وزارة الداخلية البريطانية أصدرت أوامر بإجراء "تحليل سريع" لدفع نهج عملي جديد لمكافحة التطرف. وعقب أعمال الشغب التي اندلعت في جميع أنحاء إنجلترا إثر طعن ثلاث فتيات في ساوثبورت، بالقرب من مانشستر، مثل ما مجموعه 460 شخصا أمام محاكم ابتدائية فيما يتعلق بالاضطرابات بحلول نهاية الخميس الماضي. كما تم توجيه اتهامات إلى 72 شخصا على الأقل دون سن 18 عاما.