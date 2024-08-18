رئيس بيلاروسيا: أوكرانيا تسعى لاستفزاز روسيا ودفعها إلى استخدام السلاح النووي

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أوكرانيا بمحاولة استفزاز روسيا بهدف دفعها إلى استخدام السلاح النووي في تصريح له، قال لوكاشينكو إن التصرفات الأوكرانية الأخيرة تهدف إلى إثارة رد فعل روسي قد يتضمن استخدام الأسلحة النووية، وهو ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.

وأشار لوكاشينكو إلى أن هذه الاستفزازات تشكل تهديدًا للأمن الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوترات بين الدول الكبرى. وأضاف أن بيلاروسيا تراقب الوضع عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس والحوار لتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب كارثية.

مدير مستشفى كمال عدوان " المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية"

قال مدير مستشفى كمال عدوان في تصريح لوسائل الإعلام العربية إن المستشفى يواجه أزمة خطيرة قد تؤدي إلى توقفه الكامل خلال الـ24 ساعة القادمة. وأوضح أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو نفاد الوقود وعدم توفر المستلزمات الطبية الضرورية لتشغيل المستشفى.

وأشار مدير المستشفى إلى أن هذا النقص يشكل تهديدًا خطيرًا للحياة الصحية للمرضى، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتأمين الموارد اللازمة. وأضاف أن إدارة المستشفى تعمل جاهدة لإيجاد حلول بديلة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وتوفير الإمدادات الضرورية في الوقت المناسب.

كوهين سيكون لنا سيطرة أمنية على قطاع غزة وقدرة على الدخول في أي وقت وتنفيذ عمليات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أعلن أن إسرائيل ستتولى السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، مع قدرة على الدخول وتنفيذ عمليات في أي وقت.

وفي تصريح له، أكد كوهين أن "إسرائيل ستقوم بتعزيز إجراءاتها الأمنية لضمان السيطرة على الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "القوات الإسرائيلية ستتمتع بقدرة كاملة على تنفيذ عمليات داخل القطاع بحسب الحاجة".

وأضاف كوهين أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إسرائيل لتحسين الأمن والاستجابة للأزمات بفعالية أكبر، مشددًا على أن السيطرة الأمنية ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز السلامة العامة.

كوهين: لن نغادر غزة حتى يتم إطلاق سراح آخر المختطفين

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن آخر المختطفين.

وفي بيان له، أكد كوهين أن "العملية العسكرية في غزة ستستمر بشكل مكثف حتى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو إعادة جميع الرهائن المختطفين إلى عائلاتهم". وأضاف أن "إسرائيل مصممة على تحقيق هذا الهدف ولن تتراجع حتى يتم إطلاق سراح آخر مختطف".

وتأتي تصريحات كوهين في ظل تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في القطاع، حيث تسعى إسرائيل إلى الضغط على الجهات المسؤولة عن اختطاف المدنيين وتحريرهم. وقد أوضح كوهين أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بمتابعة الوضع حتى الوصول إلى حل شامل ينهي معاناة الرهائن وعائلاتهم.