شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد رسوم الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تناولت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحديد قيمة رسوم الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي، وذلك كتالي:

بالنسبة للمشروعات المتوسطة، فإن المشروعات الصناعية التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 100 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 100 مليون جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.

أما المشروعات المتوسطة غير الصناعية، فإن المشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة، فالمشروعات الصناعية التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 25 مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 5000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 25 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 3000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسوم ترخيصها 2500 جنيه.

أما المشروعات الصغيرة غير الصناعية، فالمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 25 مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 3000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 25 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 2000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 1500 جنيه.

وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فالمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها يقل عن مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 1000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها لا يجاوز 500 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 500 جنيه.



