شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستعد لمعرض مصر الدولي للطيران.. وتخفيض 15% للمشاركين من مختلف الدول والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصر للطيران عن كونها الناقل الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء والمقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 بمدينة العلمين الجديدة، مما يعكس إلتزام الشركة بدعم وتنمية صناعة الطيران والسياحة في البلاد،

وذلك في إطار الدور الوطني الذي تلعبه مصر للطيران في دعم المؤتمرات والأحداث الدولية والإقليمية التي تستضيفها مصر بما يتوافق مع رؤية وزارة الطيران المدني.

وفي هذا السياق، أطلقت الشركة حملة دعائية كبيرة للترويج للنسخة الأولى من هذا الحدث الكبير، من خلال الإعلان عن طرح تخفيض بنسبة 15% للمشاركين في المعرض على جميع خطوطها الجوية القادمة من مختلف الوجهات العالمية، ولتسهيل سفر المشاركين والضيوف،.

ومن المقرر قيام مصر للطيران بتنظيم رحلات إلى مطار العلمين الجديدة قبل وأثناء وبعد فترة المعرض مما يمنح المشاركين خيارات متعددة للسفر داخلياً وخارجياً، و يدعم حركة السياحة الخارجية والداخلية نحو أحدث وأجمل الوجهات الساحلية على مستوى العالم بمدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف.

ولتعزيز رؤية المعرض وانتشاره، قامت الشركة بوضع شعار المعرض على عدد من أسطول طائرات الشركة من الخارج وعلى غطاء الرأس داخل الطائرات (head rest)، كما قامت بعرض فيديو ترويجي للمعرض على شاشات الطائرات خلال الرحلات، ولم تقتصر الحملة الدعائية على الطائرات فقط، بل امتدت إلى جميع مكاتب مصرللطيران الداخلية والخارجية المنتشرة في جميع أنحاء العالم من خلال عرض الفيديو الترويجي عن الحدث علي شاشات المكاتب والبانرات الدعائية وكذلك توزيع منشورات ترويجية في جميع المكاتب بغرض الترويج للحدث عالمياً.

جدير بالذكر أن معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" يعد بمثابة منصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة النقل الجوي، وذلك بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني. ويضم المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في صناعة الطيران في العالم وتكنولوجيا الفضاء مما يجعله فرصة واعدة لتبادل الرؤى وعرض الأفكار المبتكرة الهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي، هذا بجانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.



معرض مصر للطيران (1)



معرض مصر للطيران (2)



معرض مصر للطيران (3)



معرض مصر للطيران (4)



معرض مصر للطيران (5)



معرض مصر للطيران (6)



معرض مصر للطيران (7)



معرض مصر للطيران (8)



معرض مصر للطيران (9)



معرض مصر للطيران (10)



معرض مصر للطيران (11)



معرض مصر للطيران (12)