تفاصيل لقاء "محلية النواب" مع وزيري التنمية المحلية والشئون النيابية

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عقدت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني، رئيس اللجنة، لقاء موسعا اليوم الأحد، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنها مبادرة طيبة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وإنه يحييهم على حرصهم على الحضور في مجلس النواب رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية.

وأضاف السجيني، أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملف معني بهم المواطن وقطاعات الإدارة المحلية، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نقلنا خلال اللقاء مع الوزيرين كافة الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدا، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرص من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية".

وأشار إلى أنهم طلبوا من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 متر، وتكويد الأسواق والمجازر.

وقال النائب أحمد السجيني، إن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.

وأشاد السجيني، بجهود المستشار محمود فوزين وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يقوم بدور هام جدا في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.



حضر اللقاء من هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، كما حضر اللقاء اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية.



لقاء محلية النواب مع وزيري التنمية المحلية والشئون النيابية (4)



لقاء محلية النواب مع وزيري التنمية المحلية والشئون النيابية (1)



لقاء محلية النواب مع وزيري التنمية المحلية والشئون النيابية (2)



لقاء محلية النواب مع وزيري التنمية المحلية والشئون النيابية (3)



