شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آيات الحداد: التشريع الحقيقى للتصدى لمخاطر الإنترنت يخرج من الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب بحملة "احمى طفلك من الإنترنت" التي أطلقها موقع الخليج 365 للتصدى لمخاطر الإنترنت على عقول أطفالنا، وأكدت أن الطفل حاليا يعادل رجل راشد كبير، والطفلة ذات الأمر فمن تبلغ من العمر ثلاث سنوات تعادل فتاة لديها 20 عاما أو أكثر، وذلك لأنها تبدأ في متابعة أصدقائها من خلال وسائل التواصل الإجتماعى، وكيف ينشرون أوقاتهم وتعاملات أسرتهم معهم ومن هنا نجد مشاكل الإنترنت خاصة إذا كان الطفل أو الطفلة لديهم مشاكل مع الأهل ويبدأوا في المقارنة بين أهلهم وأهل أصدقائهم من خلال ما ينشروه وتتأثر بهذه المنشورات وتبدأ تشعر بالحقد والغيرة والنقم على حياته وتتكون عنده مشاكل نفسية تكبر مع مرور الوقت.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” أنه من مشاكل الإنترنت على الأطفال هو تركهم لساعات طويلة أمام الانترنت دون رقابة قائلة "كأنك سايبة الطفل في الشارع يشوف كل حاجة وكل الأمور متاحة وذلك استسهالا من بعض أولياء الأمور بأن يشغلوا الطفل بالموبايل والإنترنت ليتفرغوا لأمور أخرى أو يتركوه يشاهد الهاتف أثناء تناول الطعام ظنا منهم أن هذا لتشجيعه على الأكل"، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تؤثر على الطفل بشكل كبير فلابد من وجود رقابة على الطفل في استخدامه لمواقع الإنترنت والألعاب الالكترونية وهذا هو التشريع الحقيقي أن يكون ناتج من الأسرة التي عليها العامل الأكبر في التصدي لمخاطر الإنترنت على أطفالهم.

وأشارت إلى أنه على المدرسة دور أيضا في التصدي لمشاكل الإنترنت من خلال توعية الأطفال بالمخاطر التي تواجههم في إستخدامهم للإنترنت وكيفية استغلاله في الأمور المفيدة بعيد عن أضراره.