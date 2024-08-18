هيئة البث الإسرائيلية: الخطوط الجوية الأميركية تلغي رسميا جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نيسان 2025

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الخطوط الجوية الأميركية تلغي رسميا جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نيسان 2025". وفي وقت سابق، افادت صحيفة "اسرائيل هيوم" بأن شركة الطيران الأميركية العملاقة "أميركان إيرلاينز" ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى نيسان 2025. وبحسب الصحيفة، لا يوجد حاليا أي رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل خلال فترة الشتاء القادمة على موقع الشركة وفي مركز الحجز.

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