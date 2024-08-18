اليونيفيل: اصابة 3 من جنودنا بجروح في انفجار قرب مركبتهم بمحيط يارين ونحقق بالحادث

أعلنت اليونيفيل ان "ثلاثة جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل كانوا في دورية أصيبوا صباح اليوم بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان".

وأضافت ان "جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث".

وقالت اليونيفيل في بيانها انها "تذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".