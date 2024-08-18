نقل جثامين العمال السوريين الذين استشهدوا في الكفور الى سوريا

نقلت سيارات تابعة للهيئة الصحية الاسلامية قبل ظهر اليوم، جثامين العمال السوريين الستة الى سوريا، والذين استشهدوا بالعدوان الاسرائيلي على منطقة تول - الكفور الليلة الماضية.
وتم نقل الجثامين من براد مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، بعدما أتمت كافة الاجراءات المتعلقة بالموضوع، وسيتم تسليمهم الى الهلال الاحمر السوري عند معبر المصنع الحدودي، والشهداء هم: مهند علي الحجي، نزيه جهاد عفا الرفاعي، محمد فوزي عبد الحسيب العدل، جهاد موسى الحسن، محمد حميدي الموسى، عبدالله حسين الموسى، ومعظمهم من محافظة حلب السورية ودمشق.
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