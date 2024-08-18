ابراهيم: لا عدّاد على الكلام طالما لا أحد يحاسب وها هي الساعة صفر الوحيدة التي تضيء أماكننا

اعتبر المدير العام السابق للامن العام عباس ابراهيم، أن "الكهرباء عندنا حكاية لا تنتهي. كثر أبطال الوعود ابتداءً بـ24 ساعة وصولاً إلى 10 ساعات، فلا عدّاد على الكلام طالما لا أحد يحاسب. وها هي الساعة صفر الوحيدة التي تضيء أماكننا. نريد أن نجبي من الناس ولا نريد أن نسدد الاستحقاقات التي تتوجب علينا إلا وفقًا لجدولة نضع فيها من ساعدنا عندما كنا مهددين بالعتمة في أدنى قائمة الأولويات. لم نلتزم تقديم الخدمات للعراق الشقيق كما وعدنا ولا تسديد الأموال كما جددنا الوعد أخيرًا. هو الالتزام وسيمضي العمل في مرافق الدولة بسلاسة".
وأكد أن "المطلوب هو الالتزام بالكلمة واحترام الوعود، لا رمي الكلام جزافًا ولا اتهام من عمل وكد لخدمة الناس، ليس لشيء إلا لأنه أضاء عتمتهم فكشف ما يخبئونه خلف سوادهم. إنها الكلمة، التزموا بها فتضاء ليالي الناس. لكنكم تهوون السواد لأنه يخفي ويستر كل أفعالكم، والبقية تأتي".
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