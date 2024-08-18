الخطيب: ضرورة تضامن اللبنانيين وتكاتفهم في مواجهة العدوان الاسرائيلي

شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على "ضرورة تضامن اللبنانيين وتكاتفهم في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان"، مؤكدا ان "هذا العدوان سيؤول الى الفشل ولن يثني من عزيمة المقاومة في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما بلغت التضحيات، وان شعب لبنان يقف خلف المقاومة وله ملء الثقة انها لن تسمح للعدو الاسرائيلي ان يتمادى في عدوانه واجرامه الذي جسد وحشيته بالامس بارتكاب مجزرة في الكفور التي نضعها برسم الامم المتحدة ومجلس الامن مع مثيلاتها في فلسطين لتشهد على إجرام العدو".

واضاف، "كما احبط لبنان الموحد بمقاومته وجيشه وشعبه عدوان تموز 2006 وافشل اهدافه واسقط مخططات العدو، فانه سينتصر في معركة الدفاع عن لبنان ليخرج منها اقوى منعة بفعل التضامن الوطني العابر للمناكفات الطائفية والمذهبية"، داعيا "اللبنانيين الى تجاوز الخلافات العبثية تحت عناوين تضليلية واختراع معارك وهمية وصلت الى حد غير مقبول باتهام الحكومة بالخيانة العظمى في الوقت الذي يدعون رفضهم لهذه اللغة الذي لا تستخدمها المقاومة معهم حفاظا على وحدة الشعب اللبناني ومنعا لتحقيق أهداف العدو مع وجود حقيقي لهذا الواقع المؤسف الذي يعمل على ايجاد بيئة تتجاوب مع خطابه الغرائزي لتحقيق مصالح شخصية تتنافى مع المصلحة الوطنية العامة بل الخاصة وتتعارض مع دعوة البابا لاتباعه في لبنان للانخراط مع بيئته العربية والمشرقية".