قوى الامن تعمم صورة مفقودة في فنيدق - عكار

اشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انها "تعمم بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: زهرة حسين ابراهيم (من مواليد عام 2005، لبنانية) التي غادرت منزلها الكائن في بلدة فنيدق - عكار، بتاريخ 9-8-2024، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي، على الرَّقم 895011/06للادلاء بما لديهم من معلومات".

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