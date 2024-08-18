حميه: المطار مضوي وشغّال ورح يضل هالمرفق ينبض بالحياة

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في تصريح له، الى ان "المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة، معالي وزير الطاقة وليد فياض ومؤسسة كهرباء لبنان وعدوا بأن الليلة ستعود التغذية إليه بالتيار الكهربائي من قبل المؤسسة، وخصوصا أن تغذيته عن طريق المولدات هي استثناء لا يمكن البقاء عليها، كونها ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها. وللعلم شركة الخطوط الجوية الفرنسية استأنفت رحلاتها إليه، و"رح يضل هالمرفق ينبض بالحياة دوماً".

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