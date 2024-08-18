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الإعصار "إرنستو" يبتعد عن جزر برمودا.. إلى أين يتجه؟

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واس- ميامي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت شدة الإعصار "إرنستو" وتحولت إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جزر برمودا وابتعد عنها أمس، ليواصل مساره نحو شرق كندا.
وحذّر مركز الأعاصير الأمريكي من احتمال اشتداد العاصفة اليوم وأن يستعيد "إرنستو" وضعه كإعصار.
وفي جزر برمودا، وصل الإعصار إلى اليابسة السبت الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، وتسببت هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح عاتية في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من الأرخبيل البريطاني الواقع قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

إعصار إرنستو

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في برمودا أمس "أنه بينما يتجه إرنستو نحو الشمال الشرقي، ستستمر الأمطار في الهطول في غرب الجزيرة"، على أن يقترب من نيوفاوندلاند في شرق كندا ليل الاثنين إلى الثلاثاء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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