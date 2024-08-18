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روسيا تسيطر على قرية جديدة شرق أوكرانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا الأحد السيطرة على قرية سفيريدونيفكا على مسافة حوالى 15 كلم من مدينة بوكروفسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "حررت قرية سفيريدونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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