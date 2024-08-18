البرهان يشكر مصر ويحدد شروطه لمفاوضات جنيف

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد القوات المسلحة، عن امتنانه لمصر قيادةً وشعباً على دعمها الكبير واستضافتها للسودانيين الذين لجأوا إليها ، كما أعرب عن تقديره للإعلام المصري على تغطيته المهنية والشفافة للأحداث في السودان، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "السوداني".

في تصريحات أدلى بها لوفد إعلامي سوداني ومصري، كشف البرهان عن شروطه الخاصة للمشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على أحد مطالبهم، وهو عقد اجتماع مع ممثلين عن السعودية لمناقشة تنفيذ إعلان جدة الذي تم توقيعه بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف البرهان أن السودان، بعد ثلاث محادثات مع الجانب الأمريكي، يتمسك بعدم حضور مفاوضات جنيف إلا بعد تنفيذ إعلان جدة بالكامل. وأكد أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على تنظيم لقاء مع وفد يرأسه الجيش، بينما سيقومون بإرسال وفد حكومي للقاء مع السعودية باعتبارها الراعية لإعلان جدة، وذلك لمناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ الإعلان بعد تقديم رؤية الحكومة في وقت سابق.

وأشار البرهان إلى أن إعلان جدة ينص على ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية في ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، ودارفور. وأكد أنه لا تراجع عن هذا الشرط، وإذا رفضت قوات الدعم السريع الامتثال، سيستمر الجيش السوداني في القتال لإخراجهم بالقوة.

كما شدد البرهان على أن الحكومة السودانية لن تشارك في مفاوضات جنيف من أجل التوصل إلى اتفاق جديد. وأضاف أن واشنطن إذا كانت جادة في تحقيق السلام في السودان، فعليها إلزام المليشيات المتمردة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار الفاشر، ووقف قصف المدنيين، وتدمير المستشفيات.

وأكد البرهان أن من يسعى لإيقاف الحرب عليه التحدث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين. وأوضح أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات ضد الشعب السوداني غير مسبوقة في جميع الحروب، مشيراً إلى الاستقطاب الذي مارسته مليشيا آل دقلو وسط القبائل، وسعيها لإحداث شرخ اجتماعي.

وكشف البرهان عن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية، بما في ذلك دراسة تقليص عدد الوزارات، وضع شركاء السلام، وتعديل الوثيقة الدستورية. وأكد أن مليشيا الدعم السريع ستزول، وأنهم عازمون على إنهاء التمرد إما سلمياً أو بالقوة، مشدداً على عدم قبول الشعب السوداني بأي دور عسكري أو سياسي للمليشيات المتمردة، والتمسك بتنفيذ إعلان جدة كاملاً.

وأضاف البرهان أن عدد قوات الدعم السريع عند استلامهم السلطة بعد الثورة كان 106 آلاف جندي، بالإضافة إلى 30 ألف جندي من حرس الحدود و30 ألف جندي من الترتيبات الأمنية، والتي أضيفت بقرار من القيادة العسكرية في النظام السابق.